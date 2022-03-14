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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 60219 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 125860 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 152201 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 203139 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 196707 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 184810 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 157130 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118437 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 110697 перегляди

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Окупанти обстріляли будинок відомого українського продюсера Кондратюка під Києвом

Окупанти обстріляли будинок відомого українського продюсера Кондратюка під Києвом

Київ • УНН

 • 323347 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Окупанти обстріляли будинок відомого українського продюсера і ведучого Ігоря Кондратюка під Києвом. Про це він сам повідомив у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни - лайно планети Земля, - поцілили в наш будинок під Києвом" - написав Кондратюк у Facebook.

Доповнення

Режисер та ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников вирвався з окупованої Бучі.

Українські Національні Новини

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