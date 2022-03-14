Окупанти обстріляли будинок відомого українського продюсера Кондратюка під Києвом

Цитата

"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни - лайно планети Земля, - поцілили в наш будинок під Києвом" - написав Кондратюк у Facebook.

Доповнення

Режисер та ведучий тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Синельников вирвався з окупованої Бучі.