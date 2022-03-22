Оккупанты обстреляли Бровары и попали в завод: начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. По факту обстрела рашистами Броваров в Киевской области начато расследование, информирует УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
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“Броварской окружной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)”, - говорится в сообщении.
Детали
По данным ОГП, 22 марта 2022 года вооруженные силы РФ совершили артиллерийский обстрел города Бровары Киевской области.
Снаряд попал на территорию одного из заводов, повредив 7 автобусов и хозяйственные постройки.
По предварительным данным, жертв нет.