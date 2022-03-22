Окупанти обстріляли Бровари і поцілили в завод: розпочато розслідування

Цитата

“Броварською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними ОГП, 22 березня 2022 року збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл міста Бровари Київської області.

Снаряд влучив на територію одного із заводів, пошкодивши 7 автобусів та господарські споруди.

За попередніми даними, жертв немає.