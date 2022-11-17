Оккупанты обстреляли Бериславский район из дронов типа "Ланцет" и "Zala"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупационная российская армия обстреляла Бериславский район Херсонской области из дронов типа "Ланцет" и "Zala", передает УНН.
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С целью уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии столкновения.
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"В то же время применяет и ударные дроны типа "Ланцет", "Zala". 2 именно таких были уничтожены в Бериславском районе
из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.
Напомним
Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил у себя в Telegram, что оккупанты обстреляли Шалыгинскую общину в области.