Оккупанты обстреляли Бериславский район из дронов типа "Ланцет" и "Zala"

Детали

С целью уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии столкновения.

Цитата

"В то же время применяет и ударные дроны типа "Ланцет", "Zala". 2 именно таких были уничтожены в Бериславском районе

из стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

Напомним

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил у себя в Telegram, что оккупанты обстреляли Шалыгинскую общину в области.