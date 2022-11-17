Окупанти обстріляли Бериславський район з дронів типу "Ланцет" та "Zala"

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З метою уточнення положення український військ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.

Цитата

"Водночас застосовує і ударні дрони типу "Ланцет", "Zala". 2 саме таких було знищено в Бериславському районі

зі стрілецької зброї", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у себе в Telegram, що окупанти обстріляли Шалигинську громаду в області.