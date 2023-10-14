Оккупанты обстреляли Берислав на Херсонщине: погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Российские оккупанты обстреляли город Берислав на Херсонщине, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.
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“Оккупанты снова покрыли огнем Берислав. Погиб человек”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что около 6 утра армия рф ударила по городу. Попали по частному дому. Под завалами оказалась 60-летняя женщина, которая получила травмы несовместимые с жизнью.
Детали
Также за минувшие сутки противник совершил 117 обстрелов, выпустив 574 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 32 снаряда.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения, предприятие и территорию инженерного сооружения в Херсонском районе; библиотеку и предприятие в Херсоне.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения.
Напомним
В Херсоне было слышно взрывы.