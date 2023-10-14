Окупанти обстріляли Берислав на Херсонщині: загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Російські окупанти обстріляли місто Берислав на Херсонщині, унаслідок чого загинула жінка. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“Окупанти знову вкрили вогнем Берислав. Загинула людина”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько 6 ранку армія рф вдарила по місту. Влучили по приватному будинку. Під завалами опинилася 60-річна жінка, яка отримала травми несумісні з життям.
Деталі
Також за минулу добу противник здійснив 117 обстрілів, випустивши 574 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу, підприємство та територію інженерної споруди у Херсонському районі; бібліотеку та підприємство у Херсоні.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 - дістали поранення.
Нагадаємо
У Херсоні було чутно вибухи.