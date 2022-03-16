Оккупанты обстреляли бассейн в Мариуполе: под завалами находятся беременные женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по бассейну “Нептун” в Мариуполе. Под завалами находятся беременные женщины и женщины с детьми. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, пишет УНН.
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“Эти подонки стремятся физически уничтожить Мариуполь и мариупольцы, которые давно уже стали символом нашего сопротивления. Сегодня они нанесли авиаудар по Драмтеатру и бассейну “Нептун”, - написал Кириленко.
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Он добавил, что сейчас под завалами бассейна находятся среди других, беременные женщины и женщины с детьми. Сейчас невозможно установить количество жертв этих обстрелов.
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Оккупанты не прекращают совершать военные преступления и проводить геноцид украинского народа. По информации от очевидцев стало известно, что российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр.