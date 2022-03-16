Окупанти обстріляли басейн в Маріуполі: під завалами знаходяться вагітні жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російські окупанти нанесли ракетний удар по басейну “Нептун” у Маріуполі. Під завалами знаходяться вагітні жінки та жінки з дітьми. Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко, пише УНН.
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“Ці покидьки прагнуть фізично знищити Маріуполь і маріупольців, які давно вже стали символом нашого опору. Сьогодні вони завдали авіаудару по Драмтеатру і басейну “Нептун”, - написав Кириленко.
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Він додав, що наразі під завалами басейну перебувають серед інших, вагітні жінки та жінки з дітьми. Зараз неможливо встановити кількість жертв цих обстрілів.
Додамо
Окупанти не припиняють вчиняти військові злочини та проводити геноцид українського народу. За інформацією від очевидців стало відомо, що російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.