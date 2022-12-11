Оккупанты обстреляли авто спасателей, которые доставляли гуммопомощь в Бахмут
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. российские оккупационные войска сегодня, 11 декабря, попали в автомобиль спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь в Бахмут Донецкой области. В результате обстрела пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
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«Сегодня россияне попали в спасателей, которые доставляли гуманитарную помощь людям, которые остаются в разорванном боевыми действиями Бахмуте. К счастью, никто не пострадал», – говорится в сообщении.
Детали
Однако стало известно, что в результате артиллерийского обстрела получил повреждение оперативный автомобиль 47-й государственной пожарно-спасательной части: трещины лобового стекла, выбитое заднее окно, иссеченный задний бампер и задняя часть автомобиля.
В ГСЧС уточнили, что этим авто спасатели развозили гуманитарную помощь и воду в частности в дом, куда в ночь на 11 декабря попали россияне.
Дополнение
Стремление захватить Бахмут Донецкой области может быть символической политической задачей для россии, несмотря на то, что является дорогостоящим и составляет ограниченную оперативную ценность.