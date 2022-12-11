Окупанти обстріляли авто рятувальників, які доставляли гумдопомогу в Бахмут
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. російські окупаційні війська сьогодні, 11 грудня, поцілили в автомобіль рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу в Бахмут Донецької області. Внаслідок обстрілу постраждалих немає. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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«Сьогодні росіяни поцілили в рятувальників, які доставляли гуманітарну допомогу людям, що залишаються у пошматованому бойовими діями Бахмуті. На щастя, ніхто не постраждав», - ідеться у повідомленні.
Деталі
Однак стало відомо, що внаслідок артилерійського обстрілу отримав пошкодження оперативний автомобіль 47-ї державної пожежно-рятувальної частини: тріщини лобового скла, вибите заднє вікно, посічений задній бампер та задня частина автомобіля.
В ДСНС уточнили, що цією автівкою рятувальники розвозили гуманітарну допомогу та воду зокрема до будинку, куди в ніч на 11 грудня поцілили росіяни.
Доповнення
Прагнення захопити Бахмут Донецької області може бути символічним політичним завданням для росії, попри те, що є дороговартісним і становить обмежену оперативну цінність.