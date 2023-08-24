Оккупанты пытались прорвать оборону в районе Новоегоровки в Луганской области - ОВА

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«Периодически россияне пробуют прорваться через нашу оборону, но украинские военные наносят им значительные поражения, что заставляет врага изменить предыдущие планы. Как вот в районе Новоегоровки, где у оккупантов ничего не получилось», - написал Лысогор.

Кроме того, он сообщил, что на оккупированной части Луганской области готовятся развернуть очередную волну принудительной мобилизации.

«Единственный сдерживающий фактор, – так называемые «первые выборы», которые состоятся в сентябре. Сейчас оккупационная власть проводит совещания и инструктирует исполнителей. Повестки люди будут получать в присутствии росгвардии и полицейских. По предварительному плану, необходимо мобилизовать до 70 тысяч человек. А дальше, как пойдет», - сообщил Лысогор.

Дополнение

Подразделения российских войск в Луганской области теряют боеспособность на фоне значительных потерь. Это приводит к постоянным ротациям.