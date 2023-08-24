Окупанти намагалися прорвати оборону в районі Новоєгорівки на Луганщині - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російські окупанти спробували прорвати українську оборону в районі Новоєгорівки у Луганській області, але у них нічого не вийшло. Про це повідомив у четвер голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.
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«Періодично росіяни пробують прорватися через нашу оборону, але українські військові наносять їм значні уражання, що змушує ворога змінити попередні плани. Як от в районі Новоєгорівки, де в окупантів нічого не вийшло», - написав Лисогор.
Окрім того, він повідомив, що на окупованій частині Луганщини готуються розгорнути чергову хвилю примусової мобілізації.
«Єдиний фактор, що стримує, – так звані «перші вибори», які відбудуться у вересні. Наразі окупаційна влада проводить наради та інструктує виконавців. Повістки люди отримуватимуть у присутності росгвардії та поліціянтів. За попереднім планом, необхідно мобілізувати до 70 тисяч осіб. А далі, як піде», - повідомив Лисогор.
Доповнення
Підрозділи російських військ у Луганській області втрачають боєздатність на тлі значних втрат. Це призводить до постійних ротацій.