Окупанти намагалися прорвати оборону в районі Новоєгорівки на Луганщині - ОВА

Цитата

«Періодично росіяни пробують прорватися через нашу оборону, але українські військові наносять їм значні уражання, що змушує ворога змінити попередні плани. Як от в районі Новоєгорівки, де в окупантів нічого не вийшло», - написав Лисогор.

Окрім того, він повідомив, що на окупованій частині Луганщини готуються розгорнути чергову хвилю примусової мобілізації.

«Єдиний фактор, що стримує, – так звані «перші вибори», які відбудуться у вересні. Наразі окупаційна влада проводить наради та інструктує виконавців. Повістки люди отримуватимуть у присутності росгвардії та поліціянтів. За попереднім планом, необхідно мобілізувати до 70 тисяч осіб. А далі, як піде», - повідомив Лисогор.

Доповнення

Підрозділи російських військ у Луганській області втрачають боєздатність на тлі значних втрат. Це призводить до постійних ротацій.