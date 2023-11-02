Оккупанты накрыли огнем Херсонщину: пострадали две женщины
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Оккупанты накрыли огнем Урожайное на Херсонщине. Как сообщили в Херсонской ОГА, пострадали две женщины, передает УНН.
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"русские покрыли огнем Урожайное Бериславской громады. Пострадали две женщины, 48 и 43 года. Их доставили в больницу. Медики оказывают пострадавшим помощь", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские войска за 1 ноября обстреляли Херсонскую область 118 раз, выпустили 34 управляемых авиабомбы, известно о трех погибших и 4 раненых людях.