Окупанти накрили вогнем Херсонщину: постраждали двоє жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Окупанти накрили вогнем Урожайне на Херсонщині. Як повідомили в Херсонській ОВА, постраждали двоє жінок, передає УНН.
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"росіяни вкрили вогнем Урожайне Бериславської громади. Постраждали двоє жінок, 48 та 43 роки. Їх доставили до лікарні. Медики надають потерпілим допомогу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Російські війська за 1 листопада обстріляли Херсонську область 118 разів, випустили 34 керованих авіабомби, відомо про трьох загиблих та 4 поранених людей.