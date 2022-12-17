Оккупанты в Луганской области заставляют перерегистрировать бизнес на законодательство рф - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. На временно занятых территориях Луганской области оккупанты заставляют предпринимателей перерегистрировать бизнес на законодательство российской федерации. Вместо компенсации за разрушенное жилье рашисты предлагают людям ипотеку. Об этом сообщили в Луганской ОВА, передает УНН.
Детали
Сообщается, что "оккупанты продолжают оказывать давление на местных предпринимателей и заставляют их перерегистрировать бизнес по законодательству российской федерации".
Жители оккупированной территории Луганской области жалуются также на наличие таможенного контроля с рф. Его упростили несколько месяцев назад, но только со стороны так называемой “лнр”. Со стороны россии проверяющие остались, указали в ОВА.
По сообщению, оккупанты также предлагают льготный кредит на приобретение жилья в новостройке жителям оккупированных территорий Луганской области, которым негде жить. То есть, строительство новых домов якобы планируют, но только под ипотеку – никакой компенсации.
“Только откуда населению брать деньги, если почти вся промышленность на этой территории либо уничтожена, либо демонтирована самими россиянами? Как вот “Азот” в Северодонецке. Летом выходило много пропагандистских сюжетов по поводу скорейшего запуска практически разрушенного химического гиганта, якобы набиравшего штат. Имеем реальность – грузовики вывозят уцелевшее технологическое оборудование в сторону россии. В частности, в разсош, где есть аналогичное предприятие. Не стиралка – на этот раз похвастаться россиянам есть чем”, – сообщает ОВА.
Дополнение
Из-за многочисленных потерь среди личного состава россиян, больницы, оккупированные врагом, отказывают гражданским в медицинском обслуживании.