Окупанти на Луганщині змушують перереєстровувати бізнес на законодавство рф - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. На тимчасово зайнятих територіях Луганської області окупанти примушують підприємців перереєстровувати бізнес на законодавство російської федерації. Замість компенсації за зруйноване житло рашисти пропонують людям іпотеку. Про це повідомиили у Луганській ОВА, передає УНН.
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Повідомляється, що "окупанти продовжують здійснювати тиск на місцевих підприємців та примушують їх перереєстровувати бізнес за законодавством російської федерації".
Жителі окупованої Луганщини жаліються також на наявність митного контролю з рф. Його спростили декілька місяців тому, але тільки з боку так званої “лнр”. Зі сторони рф перевіряючі залишилися, вказали в ОВА.
За повідомленням, окупанти також пропонують пільговий кредит на придбання житла у новобудові жителям окупованих територій Луганщини, яким ніде жити. Тобто, зведення нових будинків нібито планують, але лише під іпотеку – жодної компенсації.
“Тільки звідки населенню брати гроші, якщо майже вся промисловість на цій території або знищена, або демонтована самими росіянами? Як от “Азот” у Сєвєродонецьку. Влітку виходило багато пропагандистських сюжетів стосовно скорішого запуску практично зруйнованого хімічного гіганта, нібито набирали штат. Маємо реальність – вантажівки вивозять уціліле технологічне обладнання у бік росії. Зокрема, до розсоші, де є аналогічне підприємство. Не пралка – цього разу похизуватися росіянам є чим”, – повідомляє ОВА.
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Через чисельні втрати серед особового складу росіян, лікарні, що окуповані ворогом, відмовляють цивільним в медичному обслуговуванні.