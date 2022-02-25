Оккупанты имеют ключевую задачу: зажать Киев и основные города востока и юга страны – Подоляк
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Ключевая задача российских оккупантов – это зажать Киев и основные города востока и юга Украины. Об этом во время брифинга сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает корреспондент УНН.
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“Очевидно, что наши враги хотят решить ключевую задачу – зажать Киев и основные города востока и юга страны. Мы чувствуем их планы. Мы точно уже это понимаем. Особенно это понимает руководство Вооруженных сил Украины", - заявил Подоляк.
Детали
Он также добавил, что к Вооруженным силам Украины во многих местах присоединилась территориальная самооборона. В некоторых местах уже очень мощные подразделения, которые работают хорошо.
В частности, он подчеркнул, что контроль над значительной частью территорий, подвергшейся ударам Российской Федерации - сохранен. Если сравнить военные потенциалы Украины и России, то Украина держится очень эффективно, подчеркнул он.
Добавим
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины информируют, что в Киевской области остаются сложными направления Буча - Гостомель - Ирпень. Российские оккупационные войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник покинул технику и отступил.
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