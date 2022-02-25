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Окупанти мають ключове завдання: затиснути Київ та основні міста сходу і півдня країни – Подоляк

Окупанти мають ключове завдання: затиснути Київ та основні міста сходу і півдня країни – Подоляк

Київ • УНН

 • 139359 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Ключове завдання російських окупантів - це затиснути Київ та основні міста сходу і півдня України. Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Очевидно, що наші вороги хочуть вирішити ключове завдання - затиснути Київ та основні міста Сходу і Півдня країни. Ми відчуваємо їх плани. Ми точно вже це розуміємо. Особливо це розуміє керівництво Збройних сил України”, - заявив Подоляк.

Деталі

Він також додав, що до Збройних сил України у багатьох місцях доєдналася територіальна самооборона. В деяких місцях вже дуже потужні підрозділи, які працюють добре.

Зокрема, він наголосив, що контроль над значною частиною територій, яка зазнала ударів Російської Федерації - збережено. Якщо співставити військові потенціали України і Росії, то Україна тримається дуже ефективно, наголосив він.

Додамо

У Генеральному штабі Збройних сил України інформують, що у Київській області залишаються складними напрямки Буча – Гостомель – Ірпінь. Російські окупаційні війська намагаються прорватися останні 4 години. У Бучі вдалося зупинити пересування колони військової техніки, супротивник покинув техніку та відступив.

На Волинському напрямку активних дій наземних угруповань не зафіксовано. Авіація противника продовжує демонстраційні дії з території Республіки Білорусь вздовж північної ділянки державного кордону України.

На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку міста Києва. Намагаючись зберегти темпи наступу, противник вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань.

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