Окупанти мають ключове завдання: затиснути Київ та основні міста сходу і півдня країни – Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Ключове завдання російських окупантів - це затиснути Київ та основні міста сходу і півдня України. Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає кореспондент УНН.
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“Очевидно, що наші вороги хочуть вирішити ключове завдання - затиснути Київ та основні міста Сходу і Півдня країни. Ми відчуваємо їх плани. Ми точно вже це розуміємо. Особливо це розуміє керівництво Збройних сил України”, - заявив Подоляк.
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Він також додав, що до Збройних сил України у багатьох місцях доєдналася територіальна самооборона. В деяких місцях вже дуже потужні підрозділи, які працюють добре.
Зокрема, він наголосив, що контроль над значною частиною територій, яка зазнала ударів Російської Федерації - збережено. Якщо співставити військові потенціали України і Росії, то Україна тримається дуже ефективно, наголосив він.
Додамо
У Генеральному штабі Збройних сил України інформують, що у Київській області залишаються складними напрямки Буча – Гостомель – Ірпінь. Російські окупаційні війська намагаються прорватися останні 4 години. У Бучі вдалося зупинити пересування колони військової техніки, супротивник покинув техніку та відступив.
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