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Оккупанты бросили танки прямо в земле: их откопали, теперь ими будут бить бывших российских хозяев - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 104559 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. "Профессиональные" российские танкисты умудрились посадить танки в грунт чуть ли не по башни - их откопали и теперь эта техника будет бить бывших российских хозяев, заявили в Генштабе ВСУ, показав фото, пишет УНН.

Оккупанты бросили танки прямо в земле: их откопали, теперь ими будут бить бывших российских хозяев - Генштаб ВСУ

Цитата

"Брошенные российскими оккупантами танки откопали. Да, именно откопали. Ведь "профессиональные" российские танкисты умудрились посадить их в грунт чуть ли не по башни", - указали в Генштабе в Facebook.

Детали

Отмечается, что "горячие" головы из местных хотели их сжечь, чтобы враг не отбил. Но профессиональные военные не дали. "Подсохнет - будут наши. А полезут забирать - сожжем вместе с танками", - сказали.

"Подсохло, откопали, поставили в строй. Теперь будут бить бывших российских хозяев. Доверяйте Вооруженным Силам Украины. Вместе победим!" - подытожили в Генштабе ВСУ.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, потери врагом танков с 24.02 по 29.03 ориентировочно составляют 597 единиц.

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