Окупанти кинули танки прямо у землі: їх відкопали, тепер ними будуть бити колишніх російських хазяїв - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. "Професійні" російські танкісти примудрилися "посадити" танки у грунт ледве не по башти - їх відкопали і тепер ця техніка буде бити колишніх російських хазяїв, заявили у Генштабі ЗСУ, показавши фото, пише УНН.
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"Кинуті російськими окупантами танки відкопали. Так, саме відкопали. Адже "професійні" російські танкісти примудрилися "посадити" їх у грунт ледве не по башти", - вказали у Генштабі у Facebook.
Деталі
Зазначається, що "гарячі" голови з місцевих хотіли їх спалити, щоб ворог не відбив. Але професійні військові не дали. "Підсохне - будуть наші. А полізуть забирати - спалимо разом з танками", - сказали.
"Підсохло, відкопали, поставили в стрій. Тепер будуть бити колишніх російських хазяїв. Довіряйте Збройним Силам України. Разом переможемо!" - підсумували у Генштабі ЗСУ.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, втрати ворогом танків з 24.02 по 29.03 орієнтовно становлять 597 одиниць.