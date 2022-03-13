Оккупанты готовят наступление на Бровары, Харьков, Сумы и Северодонецк
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Оккупанты пытаются закрепиться на захваченных позициях и сохранить темпы наступления на определенных направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.
Детали
Для наращивания группировок в Полесском, Таврическом и Южнобугском операционных районах противником осуществляется формирование и перемещение стратегических резервов к нашим границам.
"Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от “командировок в Украину" для участия в боевых действиях, несмотря на обещания о предоставлении статуса “ветерана войны”, дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада", - говорится в сообщении.
Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российские оккупанты продолжают уничтожение стационарных объектов военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.
13 марта были нанесены ракетные удары по объектам в населенных пунктах Умань, Ивано-Франковск, Старичи с применением самолетов стратегической авиации. Кроме того, продолжаются пуски ОТКР “Искандер” с территории Беларуси.
На Волынском направлении противник проводил демонстрационные действия подразделениями из состава ВС РБ вдоль Государственной границы Украины.
На Полесском направлении подразделения оккупационных войск проводили мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, совершенствовали логистическое обеспечение. С целью исключения внезапности действий со стороны Вооруженных Сил Украины противник активно ведет разведку.
На Северском направлении противник сосредоточился на перегруппировке, пополнении запасов, подготовке к возобновлению наступления в направлении Броваров.
На Слобожанском направлении противник пытается закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск и осуществляет попытки возобновить наступательные действия на города Харьков и Сумы.
На Изюмском направлении в результате активных наступательных действий Украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольской, Шпаковка, Донецкое и отступил.
На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредоточивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка.
Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь.
На Южнобугском направлении противник пытается вести рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах.
Напомним
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