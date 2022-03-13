Оккупанты готовят наступление на Бровары, Харьков, Сумы и Северодонецк

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19:03 • 54957 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 108409 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 106947 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 102060 просмотра

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15 марта, 12:52 • 78011 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 14 марта. УНН. Оккупанты пытаются закрепиться на захваченных позициях и сохранить темпы наступления на определенных направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Для наращивания группировок в Полесском, Таврическом и Южнобугском операционных районах противником осуществляется формирование и перемещение стратегических резервов к нашим границам.

"Фиксируются случаи массового отказа российских военнослужащих от “командировок в Украину" для участия в боевых действиях, несмотря на обещания о предоставлении статуса “ветерана войны”, дополнительных суточных выплат и повышенного должностного оклада", - говорится в сообщении.

Пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, российские оккупанты продолжают уничтожение стационарных объектов военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

13 марта были нанесены ракетные удары по объектам в населенных пунктах Умань, Ивано-Франковск, Старичи с применением самолетов стратегической авиации. Кроме того, продолжаются пуски ОТКР “Искандер” с территории Беларуси.

На Волынском направлении противник проводил демонстрационные действия подразделениями из состава ВС РБ вдоль Государственной границы Украины.

На Полесском направлении подразделения оккупационных войск проводили мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, совершенствовали логистическое обеспечение. С целью исключения внезапности действий со стороны Вооруженных Сил Украины противник активно ведет разведку.

На Северском направлении противник сосредоточился на перегруппировке, пополнении запасов, подготовке к возобновлению наступления в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении противник пытается закрепиться на достигнутых рубежах, осуществляет перегруппировку войск и осуществляет попытки возобновить наступательные действия на города Харьков и Сумы.

На Изюмском направлении в результате активных наступательных действий Украинских защитников противник понес потери в районе населенных пунктов Топольской, Шпаковка, Донецкое и отступил.

На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения пытаются вести штурмовые действия, сосредоточивая основные усилия на продвижении в направлении Северодонецка.

Безуспешными остаются попытки захватить Мариуполь.

На Южнобугском направлении противник пытается вести рейдовые действия и закрепиться на достигнутых рубежах.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод — вспыхнул пожар, город без отопления.

Украинские Национальные Новости

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