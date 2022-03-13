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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Російські окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод — спалахнула пожежа, місто без опалення

Російські окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод — спалахнула пожежа, місто без опалення

Київ • УНН

 • 168945 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Російські військові завдали масованого обстрілу по ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" у Донецькій області. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, передає УНН.

Цитата 

"П'ять снарядів РСЗВ "Град" влучили на територію "Авдіївського коксохімічного заводу". Інформація про наявність постраждалих перевіряється. Руйнувань зазнали декілька виробничих цехів та трубопровід. Подачу опалення на місто Авдіївку припинено, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

"Авдіївський коксохімічний завод" — найбільше коксохімічне підприємство у Європі, постачає продукцію на українські підприємства, а також експортує за кордон.

Нагадаємо 

Окупанти скинули авіабомби на селище Дергачі під Харковом.

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