Российские оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод — вспыхнул пожар, город без отопления

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"Пять снарядов РСЗО "Град" попали на территорию Авдеевского коксохимического завода". Информация о наличии пострадавших проверяется. Разрушениям подверглись несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления на город Авдеевку прекращена, - говорится в сообщении.

Дополнения

"Авдеевский коксохимический завод" - крупнейшее коксохимическое предприятие в Европе, поставляет продукцию на украинские предприятия, а также экспортирует за границу.

Напомним

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