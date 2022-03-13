Российские оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод — вспыхнул пожар, город без отопления
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Российские военные нанесли массированный обстрел по ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает УНН.
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"Пять снарядов РСЗО "Град" попали на территорию Авдеевского коксохимического завода". Информация о наличии пострадавших проверяется. Разрушениям подверглись несколько производственных цехов и трубопровод. Подача отопления на город Авдеевку прекращена, - говорится в сообщении.
Дополнения
"Авдеевский коксохимический завод" - крупнейшее коксохимическое предприятие в Европе, поставляет продукцию на украинские предприятия, а также экспортирует за границу.
Напомним
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