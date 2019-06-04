Оккупанты дважды нарушили режим тишины в зоне ООС

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, в районе проведения операции Объединенных сил противник открывал огонь дважды. Оба враждебных обстрела фиксировались на Донецком направлении", - отметил Мотузяник.

Так, в 05:15 утра оккупанты совершили обстрел с применением минометов позиций Объединенных сил в районе Авдеевки. По данным Минобороны, обстрел велся по направлению н.п. Спартак и длился почти час, в течение которого противник потратил два десятка мин упомянутого калибра.

Второй обстрел со стороны противника произошел недалеко Опытного, где оккупант вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. По словам Мотузяника, боевых потерь в рядах Украинской войск с начала этих суток нет.

Напомним, за прошедшие сутки враг 13 раз обстрелял позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.