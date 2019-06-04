Окупанти двічі порушили режим тиші у зоні ООС

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КИЇВ. 4 червня. УНН. З початку доби у районі проведення операції Об’єднаних сил ворог двічі обстріляв позиції українських військових. Про це під час брифінгу повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"Від початку поточної доби, станом на 12.00, у районі проведення операції Об’єднаних сил противник відкривав вогонь двічі. Обидва ворожі обстріли фіксувалися на Донецькому напрямку", - зазначив Мотузяник.

Так, о 05:15 ранку окупанти здійснили обстріл із застосуванням мінометів позицій Об’єднаних сил в районі Авдіївки. За даними Міноборони, обстріл вівся з напрямку н.п. Спартак і тривав майже годину, упродовж якої противник витратив два десятки мін згаданого калібру.

Другий обстріл з боку противника стався неподалік Опитного, де окупант вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. За словами Мотузяника, бойових втрат у лавах український військ від початку цієї доби немає.

Нагадаємо, за минулу добу ворог 13 разів обстріляв позиції українських військових у районі проведення операції Об’єднаних сил.

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