Оккупанты депортируют мариупольцев в Томск, Владимир, Ярославль

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"По левому берегу в районе вул. Азовстальская продолжают принудительную оккупацию. Имеем данные о депортации наших мариупольцев в Томск, Владимир, Ярославль. Беспрецедентное для 21 века преступление россиян, хотя понятие беспрецедентное, преступление и Россия уже 25 дней всегда рядом", — написал Андрющенко.

Детали

Кроме того, он сообщил, что Мангушский район попал под сплошную и плотную "зачистку" оккупационных властей и коллаборантов.

"Имеем нередкие случаи взятия в плен и незаконных арестов бывших работников правоохранительных органов. Все с активной проукраинской позицией под угрозой. Поэтому мы вынуждены перейти к консервации нашей агентурной сетки. К счастью, все наши глаза/уши успешно вчера выведены с захваченной территории и люди находятся в безопасности", — сообщил Андрющенко.

По его словам, коллаборанты начали массово грабить украинцев во время эвакуации.

"Массово "изъятие" авто на блок-посту в районе пгт. Мангуш. После "экспроприации" люди пешком продолжают движение в сторону Бердянска, мариупольцы подвозят друг друга. Начали организацию муниципально-волонтерского штаба в Запорожье", - отметил Андрющенко.

Дополнения

Российские войска силой вывозят жителей Мариуполя в Россию.



Журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что на выезде из Мариуполя российские оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотическим татуировкой.



