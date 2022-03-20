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Оккупанты депортируют мариупольцев в Томск, Владимир, Ярославль

Оккупанты депортируют мариупольцев в Томск, Владимир, Ярославль

Киев • УНН

 • 212075 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Российские оккупанты депортируют мариупольцев в российские города: Томск, Владимир, Ярославль. Об этом сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

"По левому берегу в районе вул. Азовстальская продолжают принудительную оккупацию. Имеем данные о депортации наших мариупольцев в Томск, Владимир, Ярославль. Беспрецедентное для 21 века преступление россиян, хотя понятие беспрецедентное, преступление и Россия уже 25 дней всегда рядом", — написал Андрющенко.

Детали

Кроме того, он сообщил, что Мангушский район попал под сплошную и плотную "зачистку" оккупационных властей и коллаборантов.

"Имеем нередкие случаи взятия в плен и незаконных арестов бывших работников правоохранительных органов. Все с активной проукраинской позицией под угрозой. Поэтому мы вынуждены перейти к консервации нашей агентурной сетки. К счастью, все наши глаза/уши успешно вчера выведены с захваченной территории и люди находятся в безопасности", — сообщил Андрющенко.

По его словам, коллаборанты начали массово грабить украинцев во время эвакуации.

"Массово "изъятие" авто на блок-посту в районе пгт. Мангуш. После "экспроприации" люди пешком продолжают движение в сторону Бердянска, мариупольцы подвозят друг друга. Начали организацию муниципально-волонтерского штаба в Запорожье", - отметил Андрющенко.

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