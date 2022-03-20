Оккупанты депортируют мариупольцев в Томск, Владимир, Ярославль
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Российские оккупанты депортируют мариупольцев в российские города: Томск, Владимир, Ярославль. Об этом сообщил советник городского головы города Петр Андрющенко, передает УНН.
Цитата
"По левому берегу в районе вул. Азовстальская продолжают принудительную оккупацию. Имеем данные о депортации наших мариупольцев в Томск, Владимир, Ярославль. Беспрецедентное для 21 века преступление россиян, хотя понятие беспрецедентное, преступление и Россия уже 25 дней всегда рядом", — написал Андрющенко.
Детали
Кроме того, он сообщил, что Мангушский район попал под сплошную и плотную "зачистку" оккупационных властей и коллаборантов.
"Имеем нередкие случаи взятия в плен и незаконных арестов бывших работников правоохранительных органов. Все с активной проукраинской позицией под угрозой. Поэтому мы вынуждены перейти к консервации нашей агентурной сетки. К счастью, все наши глаза/уши успешно вчера выведены с захваченной территории и люди находятся в безопасности", — сообщил Андрющенко.
По его словам, коллаборанты начали массово грабить украинцев во время эвакуации.
"Массово "изъятие" авто на блок-посту в районе пгт. Мангуш. После "экспроприации" люди пешком продолжают движение в сторону Бердянска, мариупольцы подвозят друг друга. Начали организацию муниципально-волонтерского штаба в Запорожье", - отметил Андрющенко.
Дополнения
Российские войска силой вывозят жителей Мариуполя в Россию.
Журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что на выезде из Мариуполя российские оккупанты раздевают мужчин, чтобы арестовать людей с патриотическим татуировкой.