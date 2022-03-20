Окупанти депортують маріупольців в Томськ, Володимир, Ярославль
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Російські окупанти депортують маріупольців в російські міста: Томськ, Володимир, Ярославль. Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко, передає УНН.
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«По лівому берегу в районі вул. Азовстальська продовжують примусову окупацію. Маємо данні про депортацію наших маріупольців в Томськ, Володимир, Ярославль. Безпрецедентний для 21 сторіччя злочин росіян, хоча поняття безпрецедентний, злочин та росія вже 25 днів завжди поруч», - написав Андрющенко.
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Окрім того, він повідомив, що Мангушській район потрапив під суцільну та щільну «зачистку» окупаційної влади та колаборантів.
"Маємо непоодинокі випадки взяття в полон та незаконних арештів колишніх працівників правоохоронних органів. Всі з активною проукраїнською позицією під загрозою. Тому ми вимушені перейти до консервації нашої агентурної сітки. На щастя, всі наші очі/вуха успішно вчора виведено з захопленої території та люди знаходяться в безпеці», - повідомив Андрющенко.
За його словами, колаборанти почали масово грабувати українців під час евакуації.
«Масово «вилучання» автівок на блок-посту в районі смт. Мангуш. Після «експроприації» люди пішки продовжують рух в бік Бердянська, маріупольці підвозять один одного. Почали організацію муніціпально-волонтерського штабу в Запоріжжі», - зазначив Андрющенко.
Доповнення
Російські війська силоміць вивозять жителів Маріуполя до росії.
Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що на виїзді з Маріуполя російські окупанти роздягають чоловіків, аби заарештувати людей з патріотичним татуюванням.