Оккупанты безуспешно вели штурм вблизи Горского и отошли с потерями – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Оккупанты безуспешно вели штурм вблизи Горского и отошли со значительными потерями. Об этом сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Также противник снова безуспешно вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Кодема. Отошел с потерями.
После перегруппировки, при поддержке артиллерии, оккупанты предприняли попытку штурмовых действий недалеко от Нырково. Украинские воины огнем заставили отказаться от этой идеи. Сейчас противник подсчитывает свои утраты.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных действий не вел. Совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Новоселовка, Красногоровка, Зеленое Поле и Каменское. Нанес авиаудары по Нью-Йорку, Авдеевке и Победе.
На Южнобужском направлении противник, с целью выявления изменений в положении наших войск и корректировки огня артиллерии, вел воздушную разведку БпЛА.
С целью сдерживания наших подразделений производил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и минометов в районах населенных пунктов Тополиное, Княжевка, Лупарево, Посад-Покровское и Новогригоровка.