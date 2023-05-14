Оккупанты атакуют по всем направлениям: Игнат о нетипичной карте ночных воздушных тревог
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Российские оккупанты атакуют Украине разными типами ракет и ударных БПЛА. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, комментируя нетипичную карту ночную воздушных тревог, когда тревога распространялась преимущественно на запад страны, передает корреспондент УНН.
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“Противник атакует разными типами ракет и разными типами ударных БПЛА. Атакует по всем направлениям, вот и имеем карту по всем направлениям нетипичную. Заход ракет используется с разных точек, в том числе и с юга — знаем, что были ракеты „Калибр“ с моря, так же ракеты X-101, Х-55, ну и „Шахеды“. „Шахеды“ вообще можно сейчас запускать фактически с тех мобильных пусковых установок, которые у них есть, тоже на любом направлении. Ну обычно запускают и с юга, и с севера. Это все условно, это только направление”, — рассказал Игнат.
Кроме того, Игнат комментируя “неизвестные воздушные цели”, которые ночью залетели с территории Приднестровья на Винничину, отметил, что запускаемые противником цели неоднократно залетали из района Черного моря, используя и молдавскую территорию, и территорию других стран.