Окупанти атакують зі всіх напрямків: Ігнат про нетипову мапу нічних повітряних тривог
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Російські окупанти атакують Україні різними типами ракет й ударних БПЛА. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи нетипову мапу нічну повітряних тривог, коли тривога поширювалася переважно на захід країни, передає кореспондент УНН.
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«Противник атакує різними типами ракет й різними типами ударних БПЛА. Атакує зі всіх напрямків, от і маємо карту зі всіх напрямків нетипову. Захід ракет використовується з різних точок, зокрема і з півдня – знаємо, що були ракети «Калібр» з моря, так само ракети X-101, Х-55, ну і «Шахеди». «Шахеди» взагалі можна зараз запускати фактично з тих мобільних пускових установок, які в них є, теж на будь-якому напрямку. Ну зазвичай запускають і з півдня, і з півночі. Це все умовно, це лише напрямок», - розповів Ігнат.
Окрім того, Ігнат коментуючи «невідомі повітряні цілі», які вночі залетіли з території Придністров'я на Вінничину, зазначив, що цілі які запускає противник, неодноразово залітали з району Чорного моря, використовуючи й молдовську територію, і територію інших країн.
Доповнення
В Тернопільській області є влучання крилатих ракет, пошкоджені цивільні об'єкти.
Вночі Повітряні Сили ЗСУ знищили 25 дронів та 3 крилаті ракети.