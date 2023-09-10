Оккупанты атакуют Украину "свежевыпущенным" вооружением - разведка

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«В прошлом году они (россияне – ред.) полностью перевели экономику на военный лад. Оборонно-промышленный комплекс сегодня пытается нарастить свои усилия по выпуску, как они называют высокотехнологичных видов вооружения. Мы видим, что те же самые удары, которые сейчас наносятся, особенно начиная с мая месяца, то, что выпускается на их предприятиях, сразу идет в войска, и сразу применяется по нашему государству… То же самое – ракетные удары в августе, а ракетное вооружение было выпущено в третьем квартале этого года», - рассказал Скибицкий.

Он отметил, что для прекращения атак нужно нейтрализовать выпуск продукции, которая применяется для военных целей.

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«Здесь мы работаем вместе с международным сообществом, потому что есть много аспектов. Это и международные санкции по поставкам соответствующих комплектующих элементов, которые применяются, перекрытие всех каналов поставок через другие страны, а также нанесение ударов, уничтожение предприятий, которые производят смертоносное вооружение», - сказал Скибицкий.

Дополнение

Bloomberg сообщал, что у россии заканчиваются запасы некоторых видов оружия, и ей приходится производить их быстрее, чтобы поддерживать интенсивность войны.