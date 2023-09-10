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Окупанти атакують Україну «свіжовипущеним» озброєнням – розвідка

Окупанти атакують Україну «свіжовипущеним» озброєнням – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Російські окупанти у серпні завдавали ударів по Україні ракетним озброєнням, яке було випущене у третьому кварталі цього року. Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає кореспондент УНН.

Цитата

«Минулого року вони (росіяни – ред.) повністю перевели економіку на військовий лад. Оборонно-промисловий комплекс сьогодні намагається наростити свої зусилля з випуску, як вони називають високотехнологічних видів озброєння. Ми бачимо, що ті ж самі удари, які зараз наносяться, особливо починаючи з травня місяця, те, що випускається на їхніх підприємствах, відразу йде до війська, і одразу застосовується по нашій державі… Те ж саме – ракетні удари в серпні, а ракетне озброєння було випущено в третьому кварталі цього року», - розповів Скібіцький.

Він зазначив, що для припинення атак потрібно нейтралізувати випуск продукції, яка застосовується для військових цілей.

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«Тут ми працюємо разом із міжнародною спільнотою, тому що є багато аспектів. Це і міжнародні санкції щодо поставок відповідних комплектуючих елементів, які застосовуються, перекриття всіх каналів поставок через інші країни, а також завдання ударів, знищення підприємств, які виробляють смертоносне озброєння», - сказав Скібіцький.

Доповнення

Bloomberg повідомляв, що у росії закінчуються запаси деяких видів зброї, і їй доводиться виробляти їх швидше, щоб підтримувати інтенсивність війни.

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