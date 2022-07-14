Оккупанты анонсировали ракетный обстрел Тернополя: жителей призвали не игнорировать тревогу
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Российские оккупанты анонсировали обстрел Тернополя. В частности, информация появилась на пропагандистских сайтах заранее, поэтому людей просят быть осмотрительными и не игнорировать воздушную тревогу. Об опасности в своем Facebook предупредил мэр Тернополя Сергей Надал. Информацию также подтвердили в полиции, передает УНН.
Детали
В российских СМИ говорится, что российские ракеты нанесли удары по военным объектам в Виннице и якобы Тернополю. Россияне написали об этом на 2 часа раньше времени, указанного на сепаратистском сайте: в 17:47 (по Самарскому времени), по Киеву – в 16:47.
Мэр Тернополя Сергей Надал предупредил жителей города не игнорировать воздушную тревогу.
В полиции также обратились к жителям Тернополя и области быть максимально осторожными, спускаться в укрытие и максимально соблюдать меры личной безопасности.
Дополнение
Российские оккупанты 14 июля около 11 часов нанесли удар по центру Винницы крылатыми ракетами типа "Калибр" из Черного моря.
Количество погибших вследствие вражеского ракетного удара по центру Винницы увеличилось до 22. Лишь шесть тел удалось идентифицировать.