Окупанти анонсували ракетний обстріл Тернополя: мешканців закликали не ігнорувати тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Російські окупанти анонсували обстріл Тернополя. Зокрема, інформація з'явилась на пропагандистських сайтах заздалегідь, тому людей просять бути обачними, та не ігнорувати повітряну тривогу. Про небезпеку у своєму Facebook попередив мер Тернополя Сергій Надал. Інформацію також підтвердили у поліції, передає УНН.
Деталі
У російських ЗМІ мовиться, що російські ракети завдали удари по військових об’єктах у Вінниці та нібито Тернополю. Росіяни написали про це на 2 години раніше часу, зазначеного на сепаратистському сайті: о 17:47 (за Самарським часом), за Києвом – о 16:47.
Мер Тернополя Сергій Надал попередив мешканців міста не ігнорувати повітряну тривогу.
У поліції також звернулися до жителів Тернополя та області бути максимально обережними, спускатися в укриття та максимально дотримуватися заходів особистої безпеки.
Доповнення
Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр" з Чорного моря.
Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по центрі Вінниці збільшилася до 22. Лише шість тіл вдалося ідентифікувати.