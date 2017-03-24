Оккупанты, а не Украина, прекратили выплаты пенсий на Донбассе - П.Розенко

"Не украинская власть прекратила выплату пенсий и социальных пособий на оккупированных территориях. Именно оккупанты во главе с российскими войсками захватили часть украинской территории и прекратили там выплату украинских пенсий и социальных пособий. Там сегодня нет органов украинской государственной власти, там нет отделений украинских банков и поэтому мы не можем выполнить свои обязательства перед людьми, которые оказались в результате оккупации в крайне сложной ситуации", - отметил вице-премьер.

Кроме того, П.Розенко заявил об обеспокоенности по поводу гуманитарной и социальной ситуации на оккупированной территории.

"Там действительно гуманитарная катастрофа и социальный кризис. Так, люди, проживающие там, имеют право на получение пенсий и соцпомощь. Но они ее смогут получить, когда будут в полном объеме выполнены в том числе Минские соглашения и будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины", - отметил Павел Розенко.

П.Розенко также подчеркнул, что люди, которые переезжают на постоянное место жительства на подконтрольную украинской власти территорию, в полном объеме получают все положенные им социальные выплаты, в том числе и пенсии.

Напомним, что ранее А.Захарченко заявлял о том, что Украина должна пенсионерам "ДНР" больше 30 млрд грн.