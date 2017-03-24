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Окупанти, а не Україна, припинили виплати пенсій на Донбасі - П.Розенко

Київ • УНН

 • 10876 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Виплату пенсій на тимчасово окупованих територіях України припинили окупанти, а не українська влада. Про це під час години запитань до Уряду у Верховній Раді України заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

“Не українська влада припинила виплату пенсій і соціальних допомог на окуповані території. Саме окупанти на чолі з російськими військами захопили частину української території і припинили там виплату українських пенсій і соціальних допомог. Там сьогодні немає органів української державної влади, там немає відділень українських банків і тому, ми не можемо виконати свої зобов’язання перед людьми, які опинилися внаслідок окупації у вкрай складній ситуації”, — наголосив Віце-прем’єр.

Крім того, П.Розенко заявив про стурбованість з приводу гуманітарної і соціальної ситуації на окупованій території.

“Там справді гуманітарна катастрофа і соціальна криза. Так, люди, які проживають там, мають право на отримання пенсій і соцдопомог. Але вони її зможуть отримати, коли будуть в повному обсязі виконані в тому числі Мінські угоди, і буде відновлена територіальні цілісність України”, — зазначив Павло Розенко.

П.Розенко також підкреслив, що люди, котрі переїжджають на постійне місце проживання на підконтрольну українській владі територію, в повному обсязі отримують всі належні їм соціальні виплати, в тому числі і пенсії.

Нагадаємо, що раніше О.Захарченко заявляв про те, що Україна заборгувала пенсіонерам “ДНР” більше 30 млрд грн.

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