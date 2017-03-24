Окупанти, а не Україна, припинили виплати пенсій на Донбасі - П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Виплату пенсій на тимчасово окупованих територіях України припинили окупанти, а не українська влада. Про це під час години запитань до Уряду у Верховній Раді України заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Не українська влада припинила виплату пенсій і соціальних допомог на окуповані території. Саме окупанти на чолі з російськими військами захопили частину української території і припинили там виплату українських пенсій і соціальних допомог. Там сьогодні немає органів української державної влади, там немає відділень українських банків і тому, ми не можемо виконати свої зобов’язання перед людьми, які опинилися внаслідок окупації у вкрай складній ситуації”, — наголосив Віце-прем’єр.
Крім того, П.Розенко заявив про стурбованість з приводу гуманітарної і соціальної ситуації на окупованій території.
“Там справді гуманітарна катастрофа і соціальна криза. Так, люди, які проживають там, мають право на отримання пенсій і соцдопомог. Але вони її зможуть отримати, коли будуть в повному обсязі виконані в тому числі Мінські угоди, і буде відновлена територіальні цілісність України”, — зазначив Павло Розенко.
П.Розенко також підкреслив, що люди, котрі переїжджають на постійне місце проживання на підконтрольну українській владі територію, в повному обсязі отримують всі належні їм соціальні виплати, в тому числі і пенсії.
Нагадаємо, що раніше О.Захарченко заявляв про те, що Україна заборгувала пенсіонерам “ДНР” більше 30 млрд грн.