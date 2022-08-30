Оккупанты 133 раза обстреляли территории трех общин Сумщины

Детали

Окрестности Хотинской и Речковской общин подверглись три атаки ракет с вражеского самолета, который не пересекал государственную границу Украины.

Было также 10 прилетов из миномета (120 мм), 5 прилетов ствольной артиллерии и 40 прилетов РСЗО. Около половины двенадцатого обстрела продолжились: 12 прилетов из миномета (120 мм), 10 прилетов из ствольной артиллерии.

Великописаревское общество в десять утра подверглось минометному обстрелу: 10 мин

Хотинская община: враг обстреливал общину из минометов: 6 мин. Обстрел продолжился после обеда 25 прилетов и вечером (12 мин).

Во всех случаях без пострадавших.

Напомним

Российская военная авиация уже более трех месяцев не залетает в зону поражения украинской противовоздушной обороны.