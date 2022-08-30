Окупанти 133 рази обстріляли території трьох громад Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли області. Сьогодні росіяни обстрілювали території трьох громад області − Хотіньської, Річківської та Великописарівської. Зафіксовано 133 прильоти. Про це інформує УНН.
Деталі
Околиці Хотінської та Річківської громад зазнали три атаки ракет з ворожого літака, який не перетинав державний кордон України.
Було також 10 прильотів з міномету (120 мм), 5 прильотів ствольної артилерії та 40 прильотів РСЗВ. Близько пів на дванадцяту обстріл продовжився: 12 прильотів з міномету (120 мм), 10 прильотів зі ствольної артилерії.
Великописарівська громада о десятій ранку зазнала мінометний обстріл: 10 мін
Хотінська громада: ворог обстрілював громаду з мінометів: 6 мін. Обстріл продовжився після обіду 25 прильотів, та ввечері (12 мін).
В усіх випадках без постраждалих.
Нагадаємо
Російська військова авіація вже понад три місяці не залітає в зону ураження української протиповітряної оборони.