Оккупанты 11 раз обстреляли Кураховскую громаду в Донецкой области: повреждены многоэтажки, частные дома и детсад
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За прошедшие сутки российская армия продолжила обстрел населенных пунктов Донецкой области, что привело к ранению людей и разрушениям. В частности, существенные повреждения есть в Кураховской общине, которая за сутки подверглась 11 обстрелам. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, на Волновахском направлении Новоукраинку Угледарской громады за прошедшие сутки россияне обстреляли из Градов и артиллерии.
На Донецком направлении два человека были ранены в Авдеевке, еще один — в Ласточкино Очеретинской громады. В Марьинской громаде разрушен дом в Романовке, обстреляны Ильинка и Катериновка. Кураховская громада подверглась 11 обстрелам: в Сухих Ялах повреждены многочисленные частные дома, детсад и клуб, в Кураховке повреждены 5 многоэтажек, в Гановке — частный дом.
На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 4 многоэтажки и 4 частных дома. В Торецкой громаде поврежден дом в Нелиповке.
На Лисичанском направлении в Звановской громаде повреждены 5 домов: 3 в Переездном и 2 в Звановке. Еще 1 дом поврежден в Северске.
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