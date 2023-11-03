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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Оккупанты 11 раз обстреляли Кураховскую громаду в Донецкой области: повреждены многоэтажки, частные дома и детсад

Киев • УНН

 • 137418 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. За прошедшие сутки российская армия продолжила обстрел населенных пунктов Донецкой области, что привело к ранению людей и разрушениям. В частности, существенные повреждения есть в Кураховской общине, которая за сутки подверглась 11 обстрелам. Об этом сообщает и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.

Оккупанты 11 раз обстреляли Кураховскую громаду в Донецкой области: повреждены многоэтажки, частные дома и детсад

Детали

Как сообщается, на Волновахском направлении Новоукраинку Угледарской громады за прошедшие сутки россияне обстреляли из Градов и артиллерии.

На Донецком направлении два человека были ранены в Авдеевке, еще один — в Ласточкино Очеретинской громады. В Марьинской громаде разрушен дом в Романовке, обстреляны Ильинка и Катериновка. Кураховская громада подверглась 11 обстрелам: в Сухих Ялах повреждены многочисленные частные дома, детсад и клуб, в Кураховке повреждены 5 многоэтажек, в Гановке — частный дом.

На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 4 многоэтажки и 4 частных дома. В Торецкой громаде поврежден дом в Нелиповке.

На Лисичанском направлении в Звановской громаде повреждены 5 домов: 3 в Переездном и 2 в Звановке. Еще 1 дом поврежден в Северске.

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