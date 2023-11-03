Окупанти 11 разів обстріляли Курахівську громаду на Донеччині: пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та дитсадок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Протягом минулої доби російська армія продовжила обстріл населених пунктів Донецької області, що призвело до поранення людей та руйнувань. Зокрема, суттєві пошкодження є у Курахівській громаді, яка за добу зазнала 11 обстрілів. Про це повідомляє в.о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
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Як повідомляється, на Волноваському напрямку Новоукраїнку Вугледарської громади минулої доби росіяни обстріляли з Градів та артилерії.
На Донецькому напрямку дві людини було поранено в Авдіївці, ще одну — в Ласточкиному Очеретинської громади. У Мар'їнській громаді зруйновано будинок у Романівці, обстріляні Іллінка і Катеринівка. Курахівська громада зазнала 11 обстрілів: у Сухих Ялах пошкоджено численні приватні будинки, дитсадок і клуб, у Курахівці пошкоджено 5 багатоповерхівок, у Ганівці — приватний будинок.
На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджені 4 багатоповерхівки і 4 приватні будинки. У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Неліпівці.
На Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено 5 будинків: 3 у Переїзному і 2 у Званівці. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.
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