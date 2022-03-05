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15 марта, 19:03 • 73797 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117322 просмотра

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15 марта, 12:52 • 91175 просмотра

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Оккупант нанес удар по частному сектору в Белой Церкви: повреждены 20 домов

Оккупант нанес удар по частному сектору в Белой Церкви: повреждены 20 домов

Киев • УНН

 • 211759 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Российские оккупационные войска нанесли удар по Белой Церкви Киевской области - в районе частного сектора. В результате повреждены около 20 жилых домов, есть пострадавшие, пишет УНН со ссылкой на сообщение полиции области.

Цитата

“Авиаудар по Белой Церкви: повреждено почти 20 жилых домов. Есть пострадавшие", - сообщили в полиции.

Детали

Отмечается, что полиция и сотрудники ГСЧС на месте происшествия сейчас помогают гражданам преодолеть последствия взрыва.

Как видно на обнародованных правоохранителями видеоматериалах, удар был нанесен в районе частного сектора.

По данным главы Киевской ОГА Алексея Кулебы, в результате ракетного удара повреждены частные дома.

"Сейчас идет поисково-спасательная работа. По предварительным данным - двое раненых. Количество пострадавших уточняется", - указал председатель ОГА в Telegram.

Ранее

В пятницу, 4 марта, в Киевской области российские оккупанты обстреляли автомобиль из танковых пулеметов, в результате чего погибли двое людей.

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