Оккупант нанес удар по частному сектору в Белой Церкви: повреждены 20 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Российские оккупационные войска нанесли удар по Белой Церкви Киевской области - в районе частного сектора. В результате повреждены около 20 жилых домов, есть пострадавшие, пишет УНН со ссылкой на сообщение полиции области.
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“Авиаудар по Белой Церкви: повреждено почти 20 жилых домов. Есть пострадавшие", - сообщили в полиции.
Детали
Отмечается, что полиция и сотрудники ГСЧС на месте происшествия сейчас помогают гражданам преодолеть последствия взрыва.
Как видно на обнародованных правоохранителями видеоматериалах, удар был нанесен в районе частного сектора.
По данным главы Киевской ОГА Алексея Кулебы, в результате ракетного удара повреждены частные дома.
"Сейчас идет поисково-спасательная работа. По предварительным данным - двое раненых. Количество пострадавших уточняется", - указал председатель ОГА в Telegram.
Ранее
В пятницу, 4 марта, в Киевской области российские оккупанты обстреляли автомобиль из танковых пулеметов, в результате чего погибли двое людей.