Окупант завдав удар по приватному сектору у Білій Церкві: пошкоджено 20 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Російські окупаційні війська завдали удар по Білій Церкві Київської області - у районі приватного сектору. У результаті пошкоджено майже 20 житлових будинків, є постраждалі, пише УНН з посиланням на повідомлення поліції області.
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“Авіаудар по Білій Церкві: Пошкоджено майже 20 житлових будинків. Є потерпілі”, - повідомили в поліції.
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Зазначається що поліція та працівники ДСНС на місці події наразі допомагають громадянам подолати наслідки вибуху.
Як видно на оприлюднених правоохоронцями відеоматеріалах, удар було нанесено в районі приватного сектору.
За даними голови Київської ОДА Олексія Кулеби, внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні будинки.
"Наразі триває пошуково-рятувальна робота. За попередніми даними – двоє поранених. Кількість постраждалих уточнюється", - вказав голова ОДА у Telegram.
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У п'ятницю, 4 березня, в Київській області російські окупанти обстріляли автомобіль з танкових кулеметів, у результаті чого загинули двоє людей.