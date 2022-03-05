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Окупант завдав удар по приватному сектору у Білій Церкві: пошкоджено 20 будинків

Окупант завдав удар по приватному сектору у Білій Церкві: пошкоджено 20 будинків

Київ • УНН

 • 211760 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Російські окупаційні війська завдали удар по Білій Церкві Київської області - у районі приватного сектору. У результаті пошкоджено майже 20 житлових будинків, є постраждалі, пише УНН з посиланням на повідомлення поліції області.

Цитата

“Авіаудар по Білій Церкві: Пошкоджено майже 20 житлових будинків. Є потерпілі”, - повідомили в поліції.

Деталі

Зазначається що поліція та працівники ДСНС на місці події наразі допомагають громадянам подолати наслідки вибуху.

Як видно на оприлюднених правоохоронцями відеоматеріалах, удар було нанесено в районі приватного сектору.

За даними голови Київської ОДА Олексія Кулеби, внаслідок ракетного удару пошкоджено приватні будинки.

"Наразі триває пошуково-рятувальна робота. За попередніми даними – двоє поранених. Кількість постраждалих уточнюється", - вказав голова ОДА у Telegram.

Раніше

У п'ятницю, 4 березня, в Київській області російські окупанти обстріляли автомобіль з танкових кулеметів, у результаті чого загинули двоє людей.

Українські Національні Новини

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