Оккупант утром атаковал управляемыми авиабомбами: Берислав остался без электроснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Враг утром атаковал Берислав управляемыми авиабомбами. Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что город остался без света и показал последствия удара, передает УНН.
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По словам Прокудина, в четыре утра враг атаковал город двумя управляемыми авиабомбами. Повреждено здание объекта критической инфраструктуры.
"Из-за обстрела Берислав остался без электроснабжения. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Чудом обошлось без пострадавших среди мирных людей", - резюмировал глава ОГА и показал последствия атаки.
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Войска рф за 13 мая 88 раз обстреляли Херсонскую область, известно о двух погибших и четырех раненых.