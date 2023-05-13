Оккупант утром атаковал управляемыми авиабомбами: Берислав остался без электроснабжения

Детали

По словам Прокудина, в четыре утра враг атаковал город двумя управляемыми авиабомбами. Повреждено здание объекта критической инфраструктуры.

"Из-за обстрела Берислав остался без электроснабжения. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан. Чудом обошлось без пострадавших среди мирных людей", - резюмировал глава ОГА и показал последствия атаки.

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Войска рф за 13 мая 88 раз обстреляли Херсонскую область, известно о двух погибших и четырех раненых.