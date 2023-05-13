Окупант ранком атакував керованими авіабомбами: Берислав залишився без електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Ворог ранком атакував Берислав керованими авіабомбами. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що місто залишилось без світла і показав наслідки удару, передає УНН.
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За словами Прокудіна, о четвертій ранку ворог атакував місто двома керованими авіабомбами. Пошкоджено будівлю обʼєкта критичної інфраструктури.
"Через обстріл Берислав залишився без електропостачання. Нині енергетики роблять все можливо, аби щонайшвидше повернути світло в оселі містян. Дивом обійшлося без постраждалих серед мирних людей", - резюмував голова ОВА і показав наслідки атаки.
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Війська рф за 13 травня 88 разів обстріляли Херсонську область, відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.