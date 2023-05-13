Окупанти атакували Херсон 15 разів, по області випустили 445 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Війська рф за 13 травня 88 разів обстріляли Херсонську область, відомо про двох загиблих та чотирьох поранених. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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" За минулу добу противник здійснив – 88 обстрілів, випустивши 445 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, СПГ, ПТРК, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 15 разів", - йдеться у повідомленні.
Зі слів голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю і територію закладу освіти у Херсоні та будівлю сільради у Білозерській селищній громаді Херсонського району.
"Через російську агресію дві людини загинули, ще чотири дістали поранення", - написав Прокудін.
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Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.