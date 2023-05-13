Оккупанты атаковали Херсон 15 раз, по области выпустили 445 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Войска рф за 13 мая 88 раз обстреляли Херсонскую область, известно о двух погибших и четырех раненых. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил – 88 обстрелов, выпустив 445 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, ПТРК, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 15 раз", - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание и территорию учебного заведения в Херсоне и здание сельсовета в Белозерской поселковой общине Херсонского района.
"Из-за российской агрессии два человека погибли, еще четыре получили ранения", - написал Прокудин.
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За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня.