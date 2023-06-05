Оккупант в течение суток нанес ракетный и 19 авиационных ударов по Украине - Генштаб

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"В течение суток противник нанес ракетный и 19 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К большому сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди", - говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой, добавили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 210 350 человек, 3848 танков и сотен единиц военной техники.