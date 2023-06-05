Окупант протягом доби завдав ракетного та 19 авіаційних ударів по Україні - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Протягом доби російські окупанти завдали ракетного та 19 авіаційних ударів, передає УНН із посиланням на Генштаб.
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"Протягом доби противник завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди", - йдеться у повідомленні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою, додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 210 350 осіб, 3848 танків та сотень одиниць військової техніки.