Октябрь установил несколько рекордов в США как самый засушливый месяц за всю историю

Октябрь 2024 года установил несколько рекордов в США как самый засушливый месяц за всю историю, сообщает Space.com, пишет УНН.

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"Изменчивый климат продолжает способствовать появлению еще одного рекордного месяца с экстремальными температурами и расширением засухи на большей части территории США", - говорится в сообщении.

Около 80 климатических станций по всей стране установили новые рекорды, сообщив, что октябрь 2024 года стал самым засушливым месяцем за всю историю, согласно недавнему заявлению Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA). Среди крупных городов на востоке США, которые достигли рекордного уровня, были Нью-Йорк, Ньюарк, Атланта и Филадельфия.

В то же время еще 50 климатических станций зафиксировали самый засушливый октябрь за всю историю, включая Детройт, Сент-Луис, Мемфис и аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке.

Измеряемые осадки, которые составляют 0,02 см или более, были минимальными в восточной части США в течение октября, что, по словам синоптиков NOAA, происходит "довольно редко".

Во многих местах было зафиксировано более 30 дней без осадков, включая Филадельфию, Атланту и Колумбию, Южную Каролину. Предварительные данные NOAA показали, что за исключением Флориды, на полуострове которой в течение 24 часов выпало значительное количество дождя от урагана "Милтон", количество осадков в октябре на востоке США колебалось от 25% или меньше от нормы до почти нормы.

Кроме того, что октябрь этого года был исторически сухим, он также был аномально теплым с новыми рекордами, установленными как на уровне штатов, так и на общегосударственном уровне. Ежемесячный климатический отчет NOAA в США показал, что условная средняя температура США за месяц, 15 градусов по Цельсию, заняла второе место в 130-летнем климатическом рекорде для страны, уступая октябрю 1963 года.

Штатами, в которых был зафиксирован самый теплый октябрь, стали Техас, Юта, Нью-Мексико и Аризона, а еще 14 штатов вошли в десятку самых теплых в книгах рекордов.

В отчете по мониторингу засухи США, опубликованном 29 октября, говорится о том, что в нижних 48 штатах количество штатов, в которых наблюдаются условия засухи, выросло до 87,16%, что является новым рекордом для программы с момента ее запуска 25 лет назад.

На самом деле, сравнивая состояние 1 октября 2024 года с 5 ноября 2024 года, уровень засухи вырос от одной до трех категорий за этот период времени. В результате активность лесных пожаров заметно возросла в части северо-востока, а посев озимых культур был отложен на юго-востоке.

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